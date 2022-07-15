Охранник Байдена избил внучку бывшего главного раввина Израиля

В Иерусалиме сотрудник спецслужб Байдена напал на Тамар Бен Хаим, внучку бывшего главного раввина Израиля и духовного лидера партии ШАС рава Овадьи Йосефа.

За день до визита президента США Джо Байдена в СМИ просочилась информация о том, что сотрудник «Секретной службы», обеспечивающей безопасность президента, покинул Израиль из-за «инцидента с женщиной».

Сегодня Телеграм-канал Люди в черном сообщил подробности.

Посетив с друзьями пабы в центре столицы, сотрудник американской спецслужбы с оружием напал на религиозную девушку в центре Иерусалима и избил ее.

Жертва – Тамар Бен Хаим, внучка бывшего главного раввина Израиля и духовного лидера партии ШАС рава Овадьи Йосефа.

Девушка вызвала полицию, которая задержала подозреваемого. Однако спустя некоторое время, его забрали в американское консульство, потом отправили в аэропорт и посадили на самолет в США.

Таким образом, сотрудник секретной службы Байдена, напавший на девушку не понес никакой ответственности и даже не извинился перед жертвой.

«Курсор» писал про визит Байдена: какие дороги будут перекрыты 15 июля. Полиция предоставила важную информацию о перекрытии в пятницу улиц Иерусалима, что связано с передвижениями американского президента.

Наш сайт сообщал ранее, что в Иерусалиме оштрафовали активистов за расклейку плакатов с призывами к Байдену. Представителей леворадикальной организации «Зазим» в Иерусалиме оштрафовали за расклейку плакатов без разрешения властей.