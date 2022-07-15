Визит Байдена: какие дороги будут перекрыты 15 июля

Полиция предоставила важную информацию о перекрытии в пятницу улиц Иерусалима, что связано с передвижениями американского президента.

В связи с визитом в Израиль президента США Джо Байдена полиция предупредила водителей о перекрытии некоторых дорог и улиц в Иерусалиме.

С самого утра для движения будут закрыты улицы Ицхака Кариба, Агрона — в обе стороны, Шломо ха-Мелях, Сдерот ха-Цанханим, Хейль ха-Хандаса, Хаима Бар-Лева, Сдерот ха-Университа ха-иврит и Ицхака ха-Надива.

После дополнительно перекроют для движения улицы: ха-Тиват Ирушалаим и Дерех Хеврон до перекрестка Рахили.

Около 12 часов дня вертолет Байдена перелетит из Иерусалима в Бейт-Лехем (Вифлеем)для запланированной встречи с руководством палестинской администрации.

Из Бейт-Лехема Байдена сразу направят в аэропорт Бен-Гурион, и он на американском борте № 1 перелетит в Саудовскую Аравию.

Сопровождающие Байдена сотрудники и журналисты в аэропорт Бен-Гурион будут ехать по шоссе № 1. Пресс-атташе полиции Израиля Михаил Зингерман сообщил, что на это время шоссе будет закрыто.

«Курсор» писал ранее, что в Иерусалиме оштрафовали активистов за расклейку плакатов с призывами к Байдену. Представителей леворадикальной организации «Зазим» в Иерусалиме оштрафовали за расклейку плакатов без разрешения властей.

Курсор» писал ранее, что израильская полиция запретила запланированную акцию коалиции сионистских активистов во время визита президента США Джо Байдена в Иерусалим.