Охранники в тюрьме Кациот обнаружили у заключенных телефоны с подстрекательством к терроризму

Охранники провели операцию по изъятию у заключенных запрещенных предметов после того, как один из заключенных дал интервью СМИ, подстрекая к терроризму.

После ликвидации в Дженине двух разыскиваемых террористов на прошлой неделе и получения информации о заключенном из ФАТХ, который дал интервью, подстрекая к терроризму, охранники начали операцию по розыску у заключенных запрещенных предметов.

Служба исполнения наказаний начала проверку в колонии и выяснила, где заключенные закопали мобильные телефоны и оружие.

В ходе широкомасштабной операции, проведенной в тюрьме Кациот, тюремным охранникам удалось изъять большое количество мобильных телефонов, ножей и отверток.

Операция проходила до утра 2 декабря в тюрьме Кациот в крупном масштабе в 22-м крыле ФАТХ. В ее рамках тюремные охранники изъяли десять рабочих радиоприемников, наушники, устройства беспроводной связи и десятки сим-карт.

Кроме того, в крыле изъяли ряд антитеррористических предметов, которые могли быть использованы против охранников, спрятанные в оконной раме камеры.

Охранники колонии вскрыли тайник и обнаружили в общественном месте закопанными пять отверток, лезвие японского ножа, микрофоны, самодельные устройства громкой связи и адаптеры для сим-карт.

К настоящему времени строгие меры применены к 8 основных заключенных, а остальные заключенные крыла разогнаны до конца операции.

«Тюремные охранники каждый день сталкиваются с проблемами, связанными с угрозами безопасности, и прилагают все усилия, чтобы решительно и профессионально пресекать контрабанду незаконных предметов в тюрьмы», — заявили в тюремной службе.

Ранее Курсор писал, что в Дженине ликвидированы командир Исламского джихада и его помощник.

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