Около 100 тысяч человек посетили заповедники и национальные парки Израиля

Много людей было в парках Пальмахим, Бейт-Янай, Тель-Дор-Ашкелон. Около 50 тысяч отдыхающих собрались на пляжах Кинерета.

В Израиле сегодня солнечная погода. Из-за этого примерно 100 тысяч израильтян решили отдохнуть на природе.

Больше всего человек посетили национальный парк «Яркон-Тель-Эфек», там было около 2600 посетителей, национальный парк «Ган-Ха-шлоша» (2500 посетителей), национальные парки «Кейсария» и «Масада», по 2300 туристов в каждом.

Кроме того, на пляжи озера Кинерет приехали более 50 тысяч отдыхающих.

Ранее редакция нашего сайта писала, что цены на авиабилеты в Юго-восточную Азию снизятся. В последнее время в СМИ и обществе активно обсуждают подписание Израилем и Саудовской Аравии соглашений. Один из ключевых пунктов переговоров – возможность израильских самолетов летать над территорией арабской монархии.

Кроме того, Курсор сообщал, что министерство туризма выделило 50 млн долларов на новые отели. Поскольку въездной туризм постепенно набирает обороты, Министерство туризма Израиля выделило 165 миллионов шекелей (49 миллионов долларов США) в виде грантов на поддержку планов по созданию новых гостиниц по всему Израилю или расширению уже существующих.

Еще напомним, что израильские пляжи попали в сотню лучших пляжей мира.