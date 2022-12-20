Олигарха Абрамовича заметили у Стены Плача

Миллиардер был не в одиночестве.

Российско-израильского олигарха Романа Абрамовича заметили 20 декабря у Стены Плача в Иерусалиме во время бар-мицвы его сына Аарона.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

56-летний Абрамович, бывший владелец английского футбольного клуба «Челси», попал под санкции Великобритании и ЕС за его предполагаемую поддержку президента *россии владимира путина и продолжающееся вторжение москвы в Украину.

Сегодня Абрамовича сфотографировали у Стены Плача, самого святого места, где евреи могут молиться, и популярного места среди евреев всего мира, отмечающих бар-мицву.

Oligarch Roman Abramovich spotted at Western Wall, reportedly for son’s bar mitzvah https://t.co/MoaDhplZX2 — The Times of Israel (@TimesofIsrael) December 20, 2022

Абрамович имеет израильское гражданство и несколько раз был замечен в Израиле после вторжения россии в Украину в начале этого года. Аналитики говорят, что российское вторжение стало личной катастрофой для Абрамовича, уничтожив миллиарды стоимости его активов.

Ранее мы рассказывали, что 19 декабря в Канаде заявили, что наложат санкции на Абрамовича и конфискуют связанные с ним активы. В частности, предполагается наложение ареста на 26 млн долларов США предприятия, которым владеет олигарх.

По словам министра иностранных дел Канады Мелани Жоли, Канада ‒ первая страна G7, применившая такие меры для демонстрации своей твердой приверженности Украине.

«Курсор» сообщал, что Абрамович и ряд других российских олигархов потребовали в Евросуде компенсации за ущерб от санкций.

Помимо этого Байден поздравил евреев с Ханукой и заявил, что происходит глобальный рост антисемитизма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!