За незаконное строительство в Зоне С введут уголовное наказание

В БАГАЦ решили создать специальное подразделение, которое будет заниматься борьбой с незаконным строительством в Зоне С. Такое решене было принято после того, как подали иск организации «Шалом ахшав».
Сперва подразделение будет работать в пилотном режиме. Оно будет иметь возможность возбуждать уголовные дела против всех глав местного совета, населенного пункта или деревни в Зоне С, если он разрешает незаконное строительство.
Как рассказали представители движения «Шалом ахшав», создание такого подразделения – это попытка вылечить рак с помощью пластыря. Они уверены, что это проблему не решит.
Представители движения заявляют, что за незаконным строительством стоят должностные лица из местных администраций.
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