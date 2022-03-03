За незаконное строительство в Зоне С введут уголовное наказание

Создается специальное подразделение, которое будет следить за строительством в Зоне С. На данный момент там проживает примерно 500 тысяч евреев и около 200 тысяч арабов.

В БАГАЦ решили создать специальное подразделение, которое будет заниматься борьбой с незаконным строительством в Зоне С. Такое решене было принято после того, как подали иск организации «Шалом ахшав».

Сперва подразделение будет работать в пилотном режиме. Оно будет иметь возможность возбуждать уголовные дела против всех глав местного совета, населенного пункта или деревни в Зоне С, если он разрешает незаконное строительство.

Как рассказали представители движения «Шалом ахшав», создание такого подразделения – это попытка вылечить рак с помощью пластыря. Они уверены, что это проблему не решит.

Представители движения заявляют, что за незаконным строительством стоят должностные лица из местных администраций.

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