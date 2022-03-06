Споры израильтян по поводу войны Украины с РФ превращаются в жестокие драки

Два израильтянина в Ашдоде устроили драку, споря о войне Украины с Российской федерацией. Драка была настолько жестокой, что обоих пришлось госпитализировать с множественными травмами.

Война в Украине продолжается. Среди многих израильтян этот конфликт вызвал споры. И вот дошло даже до драк. Так, в Ашдоде два человека устроили драку на почве спора об этой войне в Восточной Европе. Оба получили множественные травмы, а потому их пришлось отправить в больницу.

Как рассказала одна из сотрудниц больницы, в которую привезли драчунов, это первый на ее памяти подобный конфликт, вызванный событиями, не связанными с Израилем непосредственно.

Напомним, что 24 февраля Российская Федерация начала полномасштабную войну против Украины. Российскими ракетами были обстреляны многие города, погибло большое количество мирных жителей. Однако за 10 дней войны стало понятно, что ВСУ достойно дают отпор оккупантам, не давая ему продвинуться вглубь страны. Потери российской армии оцениваются уже в более 10 тысяч человек.

Ранее редакция Курсора сообщала, что израильтяне вышли на демонстрацию под дом Беннета в поддержку Украины.

Кроме того, наш сайт писал, что тысячи евреев из Украины скоро могут подать заявки на алию.

Еще напомним, что Израиль не позволит российским олигархам спрятать свою собственность.

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