Двое полицейских получили ножевые ранения в Старом городе Иерусалима

Парамедики констатировали смерть подозреваемого на месте происшествия. Оба раненых офицера были переданы для оказания медицинской помощи. Нападение с ножом произошло на фоне роста напряженности в Иерусалиме и на Западном берегу в последние недели.

По данным израильской полиции, рано утром в воскресенье палестинец нанес ножевое ранение сотруднику израильской полиции в Баб-аль-Хуте в Старом городе Иерусалима, после чего подозреваемый был застрелен, пишет The Jerusalem Post.

Во время нападения еще один полицейский получил ранения от легкой до средней степени тяжести, и оба раненых офицера были переданы для оказания медицинской помощи.

Парамедики констатировали смерть 19-летнего подозреваемого на месте происшествия. Туда прибыли дополнительные силы полиции, чтобы очистить территорию.

Полиция Израиля добавила, что на место происшествия также прибыл командующий округом Иерусалима суперинтендант Дорон Тургеман, который в настоящее время проводит оценку ситуации.

Нападение с ножом произошло на фоне роста напряженности в Иерусалиме и на Западном берегу в последние недели.

Ранее Курсор писал, что в Иерусалиме в районе Львиных ворот арабский террорист попытался нанести ножевые ранения израильтянину. Нападающий был нейтрализован.

Курсор также сообщал, что израильские силы арестовали палестинца, совершившего два ножевых теракта.

Кроме того, редакция нашего сайта передавала, что арабские террористы забросали коктейлями Молотова автобус.

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