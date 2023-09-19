«Они животные»: глава ПА Аббас сделал неожиданное заявление в адрес ЕС

Аббас раскритиковал ЕС за его позицию по палестинским выборам.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас оклеветал Европейский Союз на частном мероприятии в понедельник вечером, заявив, что Брюссель не выполнил обещания помочь Рамалле провести парламентские и президентские выборы в 2021 году.

Об этом пишет The Times Of Israel, ссылаясь на двух присутствовавших на мероприятии лиц.

«Они животные», — сказал он, используя уничижительный арабский термин, которым можно описать человека, который не слушается и ведет себя плохо.

Хотя 87-летний Аббас использовал такую риторику за закрытыми дверями, чтобы выразить свое недовольство мировыми лидерами и странами, которые, по его мнению, подорвали палестинское дело, решение направить свой гнев на ЕС выглядело довольно неожиданным, учитывая, что Брюссель уже много лет является крупнейшим благотворителем Рамаллы.

Отметим, что сейчас Аббас находится в Нью-Йорке для участия в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, и его заявление прозвучало на ежегодной встрече, которую Аббас проводит с лидерами палестинско-американского сообщества.

Эта словесная атака также произошла в связи с тем, что Аббас оказался особенно изолирован на мировой арене после речи, которую он произнес ранее в этом месяце и в которой он снова заявил, что Гитлер преследовал евреев во время Холокоста из-за их «социального поведения», а не из-за враждебности к евреям.

Два присутствующих человека, которые говорили с The Times of Israel на условиях анонимности из-за опасений возмездия, сказали, что Аббас разделяет свое разочарование по поводу того, как ЕС повел себя в отношении недавней попытки палестинцев провести выборы.

Президент ПА рассказал собравшимся в отеле Hyatt Grand Central New York, что высокопоставленные чиновники ЕС обратились к нему в 2020 году с предложением провести выборы президента и парламента, которые не проводились с 2005 и 2006 годов соответственно.

Аббас вспомнил, как он сказал чиновникам ЕС, что он намерен провести выборы, но сделает это только в том случае, если Израиль позволит провести голосование в Восточном Иерусалиме.

Президент ПА заявил, что собеседники ЕС заверили его, что они будут оказывать давление на Израиль по этому вопросу.

Тем временем в январе 2021 года Аббас издал указ, назначивший парламентские выборы на май следующего года, а президентские выборы на июль следующего года.

Аббас сообщил участникам встречи в понедельник, что затем он вернулся к представителям ЕС, чтобы попросить обновленную информацию об их переговорах с Израилем по этому вопросу.

Президент ПА сказал, что ему ответили, что Брюссель не смог убедить Израиль, которым в то время управляло временное правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Последний отказался публично подписать решение о разрешении проведения палестинского голосования в Восточном Иерусалиме.

Аббас заявил, что он сказал ЕС, что он не сдвинется с места в этом вопросе, и раскритиковал Брюссель за то, что он «все болтает», но не доводит дело до конца.

Курсор писал, что постпред Израиля в ООН заявил, что Махмуда Аббаса необходимо убрать с должности председателя ПА.