Опасно для жизни: минздрав перечислил самые загрязненные водоемы страны

Министерство здравоохранения и министерство охраны окружающей среды сообщают об аномальных результатах, полученных после отбора проб воды из некоторых водоемов и речных бассейнов на севере страны. Данное тестирование было проведено с целью изучить уровень их загрязненности.
Учитывая негативные показатели, министерства считают нужным проинформировать всех, кто путешествует по указанному региону, а также региональные и местные советы о том, что в воду — реки, озера, ручьи, водоемы — лучше не входить, поскольку это может быть опасным для жизни.
К примеру, анализы на бактерии в пробах от 18 декабря 2022 года, взятых в нескольких ручьях на севере выявили показатели, превышающее норматив, установленный в рекомендациях минздрава (400 фекальных кишечных палочек в 100 мл), а также свидетельствующее о наличии высокой загрязненности.
Полученные результаты:
- Снир (Хацбани) — устье Иордана: 1520
- Иордан – «Гешер Йосеф» (Мост Йосефа): 800; «Гешер Ха-Хамиша» (Мост пяти): 500; мост «Лехавот ха-Башан» (Мост «Пламя Башана»): 570; Иордан со стороны крепости Атерет: 530; Мост Хори: 550; Мост Арик: 440.
- Ручей Заки: 710
- Иегудия: 520
- Бассейн Мешушим: 490
Учитывая эти результаты, не рекомендуется входить в нижеследующие водоемы, поскольку они могут представлять собой опасность — вплоть до получения нормальных и стабильных проб:
- Снир (Хацбани) — устье Иордана
- Иордания — от Моста Йосефа до Моста Арика (сток в Кинерет)
- Заки
- Иегудия
- Бассейн Мешушим
Министерства здравоохранения и охраны окружающей среды продолжают отбор проб и мониторинг и будут обновлять информацию по мере необходимости.
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