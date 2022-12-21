Опасно для жизни: минздрав перечислил самые загрязненные водоемы страны

13:22, Сегодня
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река иордан фото
Фото: depositphotos.com

Получены аномальные результаты проб воды водоемов и речных бассейнов на севере страны.

Министерство здравоохранения и министерство охраны окружающей среды сообщают об аномальных результатах, полученных после отбора проб воды из некоторых водоемов и речных бассейнов на севере страны. Данное тестирование было проведено с целью изучить уровень их загрязненности.

Учитывая негативные показатели, министерства считают нужным проинформировать всех, кто путешествует по указанному региону, а также региональные и местные советы о том, что в воду — реки, озера, ручьи, водоемы — лучше не входить, поскольку это может быть опасным для жизни.

К примеру, анализы на бактерии в пробах от 18 декабря 2022 года, взятых в нескольких ручьях на севере выявили показатели, превышающее норматив, установленный в рекомендациях минздрава (400 фекальных кишечных палочек в 100 мл), а также свидетельствующее о наличии высокой загрязненности.

Полученные результаты:

  1. Снир (Хацбани) — устье Иордана: 1520 
  2. Иордан – «Гешер Йосеф» (Мост Йосефа): 800; «Гешер Ха-Хамиша» (Мост пяти): 500; мост «Лехавот ха-Башан» (Мост «Пламя Башана»): 570; Иордан со стороны крепости Атерет: 530; Мост Хори: 550; Мост Арик: 440.
  3. Ручей Заки: 710
  4. Иегудия: 520
  5. Бассейн Мешушим: 490

Учитывая эти результаты, не рекомендуется входить в нижеследующие водоемы, поскольку они могут представлять собой опасность — вплоть до получения нормальных и стабильных проб:

  1. Снир (Хацбани) — устье Иордана
  2. Иордания — от Моста Йосефа до Моста Арика (сток в Кинерет)
  3. Заки
  4. Иегудия
  5. Бассейн Мешушим

Министерства здравоохранения и охраны окружающей среды продолжают отбор проб и мониторинг и будут обновлять информацию по мере необходимости.

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