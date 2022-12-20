Операция по спасению израильтян в Перу: появились новые подробности

180 израильтян эвакуированы самолетом из осажденного города в Перу. Сейчас они находятся в столице Лиме.

Израильские туристы оказались в ловушке в осажденном перуанском городе Куско из-за беспорядков после государственного переворота и свержения президента Педро Кастильо.

Они сообщали, что им было предложено для спасения пройти пешком путь в 73 километра, однако израильские компании сделали все возможное, чтобы помочь людям.

Компании PassportCard и Magnus ранее объявили, что проведут спасательную операцию в Перу. Сегодня стало известно, что спасательный самолет с 180 израильтянами, находившимися в осажденном городе Куско в Перу, приземлился в столице страны — Лиме.

Перелет стал возможен благодаря успешным действиям Passportcard и Magnus.

Ранее Курсор сообщал, что израильтяне застряли в охваченном протестами Перу, где уже более 20 человек погибли.

Также мы информировали, что израильские компании объявили миссию по спасению туристов в Перу. Миссия будет стремиться переместить израильтян, застрявших в перуанском городе Агуас-Кальентес, в юго-восточный город Куско. Им предстоит преодолеть 73-километровый путь.

Ранее сообщалось, что в Перу министры уходят в отставку после гибели протестующих, после этого МИД выступил с заявлением относительно поездок в Перу. В свете последних политических событий в Перу и объявления чрезвычайного положения в стране Министерство иностранных дел выступило со специальным заявлением к израильтянам.