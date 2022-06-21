Операция Волнорез: произошли серьезные столкновения между ЦАХАЛом и террористами

Мятежники напали на силы ЦАХАЛа во время операции в Иудее и Самарии, вынудив солдат открыть огонь. Всего за ночь было задержано 20 человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Ночью силы ЦАХАЛа, ШАБАКа и пограничной полиции Израиля провели контртеррористические операции в ряде населенных пунктов в Иудее и Самарии, в том числе в поселениях Бейт-Фурик, Байт-Амра, Анда, Хирбат-Карме, Каубар, Судра, Аль-Рам и Балата.

В ходе контртеррористической операции в городе Туку военнослужащие ЦАХАЛа задержали шесть человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Кроме того, силы безопасности действовали в городах Кабатия и Бир-эль-Баша, чтобы задержать двух человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Во время операции несколько подозреваемых забросали камнями сотрудников сил безопасности, которые ответили выстрелами 22-го калибра.

Силовики задержали еще одного подозреваемого в ходе контртеррористической операции в городе Мизра-Нубан. Силовики также конфисковали незаконное оружие.

Солдаты ЦАХАЛа также действовали в лагере Джалазон, чтобы задержать трех подозреваемых в терроризме. Во время акции был спровоцирован жестокий бунт, в ходе которого участники беспорядков бросали камни в солдат.

Силы безопасности также действовали в городе Тубас и задержали еще одного подозреваемого в терроризме.

Всего за ночь было задержано 20 человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Сообщений о ранениях солдат ЦАХАЛа не поступало.

Подозреваемые и конфискованное оружие были переданы силам безопасности для дальнейшей обработки.

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