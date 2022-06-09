Операция Волнорез: сто арабов напали на солдат ЦАХАЛа в Иудее и Самарии

Задержаны лица, подозреваемые в причастности к террористической деятельности. Изъято оружие М-16, гранаты, фейерверки, патроны и различные боеприпасы

12 палестинцев, подозреваемых в терроризме или причастности к террористической деятельности, были арестованы за ночь в среду израильскими силами безопасности, в том числе ЦАХАЛом, Шин-Бет и пограничной полицией, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа в четверг утром.

Аресты были произведены в деревнях Карват Бней-Хасан, Нуба, Бейтин, Мизраа Ашкария, Бейт-Умар и Сингил.

В ходе операции в городе Наблус в районе Самарийской краевой бригады вспыхнул жестокий бунт с участием около 100 участников беспорядков, которые бросали в силовиков бутылки с зажигательной смесью и камни. Служба безопасности использовала методы разгона толпы, заявил представитель ЦАХАЛа.

В результате задержан один человек.

Армия обороны Израиля также действовала в деревнях Данаба и Ахтаба в районе территориальной бригады Менаше и арестовала двух разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Еще двое были арестованы в деревне Тамун в районе территориальных бригад Ха-Бика и Ха-Амаким.

В то же время в ходе операции сил в Хирбет-Карме в районе Иудейской региональной бригады был задержан подозреваемый в причастности к террористической деятельности и изъято некоторое количество оружия.

Детективы полиции в сотрудничестве с кинологическим подразделением пограничной полиции и силами ЦАХАЛа из Хатмар-Йехуды провели ряд обысков оружия в ряде точек города Хеврон.

В ходе обыска правоохранители изъяли оружие М-16, гранаты, фейерверки, патроны и различные боеприпасы.

Трое подозреваемых из Хеврона были арестованы и доставлены для допроса.

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