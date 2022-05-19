Операция «Волнорез» в Иудее и Самарии: арестованы еще 13 подозреваемых в терроризме

Израильские силы безопасности действовали ночью в нескольких районах Иудеи и Самарии, включая деревни Аль-Аруб, Абидия, Рифида, Биду и лагерь беженцев Каландия.

13 человек, подозреваемых в террористической деятельности, были арестованы в среду вечером силами ЦАХАЛа, ШАБАК и пограничной полиции в Иудее и Самарии, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Израильские силы безопасности действовали в нескольких районах Иудеи и Самарии, включая деревни Аль-Аруб, Абидия, Рифида, Биду и лагерь беженцев Каландия.

Пятеро подозреваемых были арестованы в Хевроне по подозрению в причастности к террористической деятельности и хранению оружия.

Двое разыскиваемых лиц были арестованы в Бейт-Риме, где израильские силы также обнаружили винтовки М-16 и боеприпасы. Во время этой операции вспыхнули столкновения; десятки палестинцев бросали камни и запускали фейерверки в солдат ЦАХАЛа, которые в конечном итоге разогнали толпу.

Еще одна вспышка насилия произошла в лагере беженцев Эйн-Бейт-Ильма, во время которой палестинцы снова забросали камнями и взрывчаткой солдат ЦАХАЛа. Также в этом районе были слышны выстрелы.

Ранее Курсор писсл, что в Тель-Авив-Яффо около 15 арабских террористов пытались линчевать израильтян, которые праздновали Лаг ба-Омер. Израильтяне получили ранения. Террористы не были пойманы.