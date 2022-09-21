«Опомнитесь за оставшееся короткое время»: Смотрич прибыл на демонстрацию под домом Ганца

Председатель партии «Религиозный сионизм», депутат Кнессета Бецалель Смотрич, прибыл сегодня утром в лагерь протеста глав властей Иудеи и Самарии возле дома министра обороны Бени Ганца.

Акция протеста проводится из-за сильных пробок, от которых страдают жители Иудеи и Самарии.

Смотрич сказал: «Мы пришли сюда сегодня утром, чтобы поддержать глав областных советов в Иудее и Самарии, которые вышли на одну из самых праведных акций протеста. Ситуация на переходах и КПП в Иудее и Самарии в последние месяцы ухудшилась. невыносимо. Люди стоят по полчаса, час, а то и больше на целом ряде блокпостов».

«Есть решение, — пояснил Смотрич. — Нужно добавить больше блокпостов или укомплектовать существующие блокпосты. Это вопрос инфраструктуры, денег и внимания. Жители Иудеи и Самарии не люди второго сорта, и мы обращаемся к министру обороны Бени Ганцу: опомнитесь за оставшееся короткое время и отдайте приказ решить это, а если не сделаете, мы сделаем это в Газе, как только вернемся к правительству».

Глава Биньяминского совета заявил: «У жителей Иудеи и Самарии есть очень основное требование: нормальная жизнь. Так не должно быть, чтобы дети с особыми потребностями испражнялись в автобусе, потому что они стоят больше часа в пробке на пути к главной дороге, и только после этого начинали свой путь в школу».

Ранее Курсор писал, что министр обороны Бени Ганц прокомментировал убийство 84-летней Шломит Рэйчел Овадии в результате теракта в Холоне.