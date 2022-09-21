«Враг, у которого нет границ»: Ганц высказался о теракте в Холоне

«Жестокое убийство 84-летней гражданки напоминает всем нам, что мы сталкиваемся с врагом, у которого нет границ и основных человеческих ценностей», — написал Ганц.

Министр обороны Бени Ганц прокомментировал убийство 84-летней Шломит Рэйчел Овадии в результате теракта в Холоне.

אני מבקש להשתתף מעומק הלב בצערה הכבד של משפחתה של שולמית רחל עובדיה. יהי זכרה ברוך. — בני גנץ — Benny Gantz (@gantzbe) September 21, 2022

«Жестокое убийство 84-летней гражданки напоминает всем нам, что мы сталкиваемся с врагом, у которого нет границ и основных человеческих ценностей. Мы работаем против ядовитой машины, которая подпитывает террористические атаки и приводит к причинению вреда невинным гражданам, и как всегда было в прошлом — мы его преодолеем, покалечим терроризмом и будем действовать против террористов и их отправителей везде, где они есть. Соболезную семье Шломит Рэйчел Овадии. Да будет благословенна ее память», — написал министр Ганц в своем Twitter-аккаунте.

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