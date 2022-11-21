Оппозиция: Если Нетаниягу сможет работать с Тиби, мы сможем работать вместе

Оппозиционные партии провели примирительные «переговоры о мире» в последние несколько дней после того, как партийные лидеры напали друг на друга по поводу результатов выборов в Кнессет 25-го созыва, на которых победил блок Нетаниягу.

Об этом сообщает INN.

Согласно сообщению, такие переговоры о примирении велись по телефону между уходящим премьер-министром Яиром Лапидом, министром обороны Бени Ганцем, между депутатами от оппозиции и между группами СМИ оппозиционных партий.

Предысторией «мирных переговоров» стали события прошлой среды в Кнессете, в ходе которых выявились внутренние разногласия по поводу распределения должностей в Кнессете. В одном из примеров должностные лица «Еш Атид» обнаружили, что председатель Организационного комитета депутат Кнессета Йоав Киш («Ликуд») предоставил больше мест в комитете фракции «Кахоль-Лаван», что привело к спору между «Еш Атид», второй по величине партией в Кнессете, и партия «Национальный союз», частью которой являются «Кахоль-Лаван».

Был также спор между депутатом Кнессета Боазом Топоровским (Еш Атид) и депутатом Кнессета Ахмедом Тиби от Хадаш-Таал, в котором Топоровский обвинил Тиби в заключении сделки с партией «Ликуд» для получения должности вице-спикера Кнессета. Тиби ответил: «Вы проводите собрание лидера оппозиции».

Высокопоставленные представители оппозиции сказали о переговорах: «Мы все знаем о гневе, который перенесся после избирательной кампании. Мы также знаем, что у каждой партии и партийного лидера есть свои намерения на будущее, и есть еще одна важная и общая цель. для всех них, и это должно свергнуть правительство Нетаниягу, которое будет сформировано. Мы должны сделать это вместе, это должно быть скоординировано. Если Нетаниягу может работать с Тиби, мы также можем работать вместе».

Ранее Курсор писал, что Смотрич выдвинул новое требование Нетаниягу. В «Ликуде» не приветствуют новые условия и заявляют, что на данный момент по этому вопросу вообще нет согласия.

Также Курсор писал о том, что Ликуд пошел на уступки ортодоксальным партиям.