Смотрич выдвинул новое требование Нетаниягу — СМИ

В рамках переговоров о формировании нового правительства партия «Религиозный сионизм» требует, чтобы коалиционное соглашение включало обязательство продвигать суверенитет на местах.
Об этом сообщает Kanal7.
Отмечается, что в «Ликуде» не приветствуют соответствующее обязательство и заявляют, что на данный момент по этому вопросу вообще нет согласия, и поэтому неясно, поддержит ли партия такое требование.
«В прошлом Нетаниягу несколько раз совершал шаги по установлению суверенитета, а два с половиной года назад он даже назначил официальную дату для этого шага. В конце концов он предпочел при поддержке американской администрации продвигать Авраамские соглашения со странами Персидского залива», — говорится в сообщении.
СМИ предполагает, что отсутствие согласия у «Ликуда» сейчас связано, в том числе, с желанием избежать конфронтации с администрацией Байдена, поскольку применение суверенитета — даже к местам, являющимся израильским консенсусом, — красная черта для американцев.
Также сообщалось, что после выборов и в различных беседах с мировыми лидерами отмечалось, что Нетаниягу поставил перед собой цель достичь большего количества соглашений с другими странами в рамках Авраамских соглашений, и заявления о суверенитете могут негативно повлиять на соглашения.
«Мы работаем над подробными соглашениями по ряду вопросов, связанных с «Государственным лагерем», включая вопрос суверенитета. Мы оставляем детали за закрытыми дверями», — заявили в партии «Религиозный сионизм».
Как сообщал Курсор, согласно соцопросу, в мае большинство арабов считали, что евреи не имеют право на суверенитет в Израиле.
Также Курсор писал о том, что Ликуд пошел на уступки ортодоксальным партиям.