Опрос: коалиция стремительно теряет поддержку

Опрос показал, что большинство израильской общественности недовольно правящей коалицией и что партия Гидеона Саара «Тиква Хадаша» набирает меньше минимального количества голосов, необходимого для прохождения в Кнессет.

Опрос Channel 12 выявил твердую поддержку правого религиозного блока лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, который набрал силу после прошлогодних выборов, как и другие недавние опросы. Его блок получит почти 60 мест в Кнессете.

Похоже, что через год после прихода к власти правительство премьер-министра Нафтали Беннета обречено на крах, и в понедельник оно оказалось в меньшинстве в Кнессете, когда из коалиции вышел член премьерской партии «Ямина».

Правительство находится в затруднительном положении с апреля, когда еще один член «Ямины» ушел в отставку. При этом, Нетаниягу и его союзники требуют формирования нового правительства.

Опрос Channel 12 показал, что 56% израильтян считают, что правительство Беннета не должно «продолжать существовать». Только 35% опрошенных поддержали сохранение коалиции.

Среди тех, кто голосовал за коалиционные партии, 63% по-прежнему поддерживают правительство, а 29% считают, что его полномочия должны закончиться.

Опрос показал, что возглавляемый Нетаниягу блок получил 60 мест в 120-местном Кнессете, что на одно меньше большинства, необходимого для формирования правительства. Несколько других недавних опросов показали аналогичные цифры для правого религиозного блока, который получил 52 места на прошлогодних выборах и с тех пор набрал силу за счет Беннета.

Опрос показал, что Беннет и его нынешние политические союзники получат только 55 мест, что намного меньше большинства.

Партия Нетаньяху «Ликуд» стала лидером в опросе, получив прогнозируемые 36 мест, за ней следует партия министра иностранных дел Яира Лапида «Еш Атид» с 20 местами.

Среди коалиционных партий центристская партия Бени Ганца «Кахоль-Лаван» получила 10 мест; Авода — 6 мест; Исраэль Бейтену Авигдора Либермана — 5 мест; Ямина Беннета — 5 мест; РААМ Мансура Аббаса — 5 мест; Мерец — 4 места.

В блоке Нетаниягу крайне правая партия «Религиозный сионизм» во главе с Бецалэлем Смотричем получила 9 мест; партия ШАС — 8 мест; Яадут а-Тора — 7 мест.

Предполагалось, что фракция Объединенного списка с арабским большинством, которая находится в оппозиции, но не поддерживает блок, возглавляемый Нетаниягу, получит 5 мест.

Партия «Тиква Хадаша» набрала 2,9% голосов, что ниже порога в 3,25%, необходимого для получения представительства в Кнессете.

Респонденты с большим отрывом отдавали предпочтение Нетаниягу на посту премьер-министра лидерам оппозиции Беннету, Лапиду или Ганцу.

Большинство респондентов, 56%, выступили против участия арабских партий в будущих правительствах, а 31% высказались за.

Опрос для Channel 12 проводил Институт Midgam и iPanel.

Ранее наш сайт сообщал, что в Кнессете премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что его пошатнувшейся коалиции осталось жить всего неделю или две, если только депутаты-мятежники не вернутся в лоно партии и не вернут коалиции большинство.

Курсор ранее писал, что Орбах прекратит голосовать за коалицию. Ряд израильских СМИ сообщил о том, что Нир Орбах не будет голосовать за законопроекты коалиции до тех пор, пока не будет принят закон о поселенцах.