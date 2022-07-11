Выборы-2022: Объявлено о создании новой независимой партии

Новая независимая партия организована Йорамом Муалеми и Цамеретом Авиви. Она будет участвовать в предстоящих выборах с программой, нацеленной на социальные гарантии.

Йорам Муалеми и Цамерет Авиви заявили об образовании своей партии. Новая независимая партия будет принимать участие в выборах в правительство, запланированных на 1 ноября 2022 года.

Об этом сообщил maariv.

Двое организаторов являются известными общественными деятелями, а также инициаторами иска в Верховный суд против налогового ведомства.

В основных целях партии указаны следующие пункты платформы: отмена возврата субсидий, выданных в период COVID, внесение поправок в законодательство, касающихся социального обеспечения, социальных прав самозанятых, и введение в действие социальной защиты для самозанятых предпринимателей.

Ранее «Курсор» писал, что Лапид прокомментировал союз Ганца и Саара. Премьер-министр Израиля заявил, что надеется на продолжение сотрудничества с Ганцом и Сааром после выборов. «Я убежден, что ваши намерения хороши», — заявил Лапид.

Также мы информировали, что Амихай Шикли получит гарантированное место в списке партии Ликуд. Партия Ликуд зарезервировала три места в своем предвыборном списке, одно из них предложено Шикли, который получил возможность баллотироваться на выборах.

Напомним, что Яир Голан призвал объединить партии Мерец и Аводу. После того как стало известно о заключении соглашения между «Тиква Хадаша» и «Кахоль-Лаван» о выдвижении своей кандидатуры на выборах, член Мерец Яир Голан, который баллотируется на пост главы своей партии, призывает к созданию аналогичного союза на левом фланге.