Бен-Гвир: Пока левые объединяются, у правых все наперекосяк

Итамар Бен-Гвир обеспокоен отсутствием схем объединения правых партий.
Он заявил: «В то время как левые объединяются, именно у нас, правых, все идет наперекосяк».
Глава партии Оцма Иегудит Итамар Бен-Гвир провел пресс-конференцию, на которой обратился с предложением правым партиям: Религиозному сионизму, РААМ и Исраэль Бейтену.
Бен-Гвир считает, что нужно разработать схему объединения, чтобы составить конкуренцию левым партиям. Он предложил провести внешнее исследование, чтобы изучить предпочтительную структуру для совместного выдвижения правых партий.
Он заявил: «Я обязуюсь принять любой список, который будет предложен этим исследованием. И я не сомневаюсь, что Бецалель Смотрич также примет его, потому что он сам предложил это на предыдущих выборах.»
«Курсор» сообщал, что Либерман прокомментировал объединение Ганца и Саара. Авигдор Либерман одобрительно высказался о союзе Гидеона Саара и Бени Ганца. Объединения своей партии с Ликудом министр финансов категорически не признает.
Также наш сайт писал, что Яир Голан призвал объединить партии Мерец и Аводу. После того как стало известно о заключении соглашения между «Тиква Хадаша» и «Кахоль-Лаван» о выдвижении своей кандидатуры на выборах, член Мерец Яир Голан, который баллотируется на пост главы своей партии, призывает к созданию аналогичного союза на левом фланге.