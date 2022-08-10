Опрос показал главные приоритеты для израильтян на предстоящих выборах

Около половины респондентов заявили, что планируют голосовать за ту же партию, за которую голосовали на выборах в марте 2021 года.

Высокая стоимость жизни в Израиле и общая экономическая ситуация будут в центре внимания избирателей в ноябре этого года, когда израильтяне отправятся на избирательные участки на пятых общенациональных выборах с 2019 года.

Согласно опросу, опубликованному во вторник Израильским институтом демократии (IDI), 44% израильских респондентов заявили, что основными факторами, влияющими на их решение при голосовании, являются экономическая платформа данной партии и ее план по решению проблемы роста стоимости жизни.

Для 24% респондентов партийное руководство и личность главы партии являются главным фактором.

Еще 14% респондентов заявили, что их основным фактором при голосовании является политика партии в отношении религии и государства, а 11% заявили, что позиция партии в отношении безопасности и внешней политики является для них вопросом номер один.

Всего 2% опрошенных заявили, что их главным мотивом для голосования является климатический кризис и партийная платформа по проблемам глобального потепления и окружающей среды. Пять процентов ответили «другое».

Опрос был проведен в конце июля с участием 600 мужчин и женщин, опрошенных по телефону или через Интернет на иврите, и 150 на арабском языке, что составляет репрезентативную национальную выборку всего взрослого населения Израиля в возрасте 18 лет и старше с погрешностью 3,59%, сказали IDI.

Напомним, что российское посольство в Египте раскритиковало Лапида за апрельский твит, в котором нынешний премьер-министр назвал резню мирных жителей в Буче «военным преступлением».