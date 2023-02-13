Опрос показал, как израильтяне ведут себя во время отдыха за границей

В конце января текущего года исследовательский институт «Геокартография» провел опрос для International Mediterranean Tourism Market 2023, который пройдет в Expo Tel Aviv 14 и 15 февраля, касающийся поведения израильтян во время отдыха за границей.

Об этом пишет Travel.walla.

Наших граждан спросили, насколько их беспокоит или не беспокоит встреча с другими израильтянами на отдыхе в других странах. И как оказалось, большая часть респондентов (80 процентов) не имеют ничего против этого. Только 5 процентов израильтян ответили, что это их сильно беспокоит, 15 процентов — беспокоит, 40 процентов — не особо беспокоит и еще 40 процентов — совершенно не беспокоит.

На вопрос, касающийся шведского стола, 72 процента респондентов честно признались, что на отдыхе обычно накладывают себе больше еды, чем дома. 12 процентов сказали, что так всегда делают, 19 процентов отметили, что делали так много раз, 41 процент признались, что делали так иногда. А вот 28 процентов граждан ответили, что никогда не накладывали себе еды больше в отеле, чем дома.

Также опрос показал, что 8 процентов израильтян постоянно во время отдыха за границей забирают домой бутылочки с шампунями из номеров, 11 процентов признались, что много раз так делали и 30 процентов ответили, что иногда забирали косметические средства, а вот 51 процент респондентов — никогда не забирали.

«Курсор» писал ранее, что израильтяне назвали город, предлагающий лучшее качество жизни.