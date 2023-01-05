Опрос: израильтяне назвали город, предлагающий лучшее качество жизни

По данным опроса, проведенного Центральным статистическим бюро, Ришон-ле-Цион, соседний с Тель-Авивом, предлагает лучшее качество жизни среди всех израильских городов.

В обзоре использовалось 86 показателей для оценки: от перспектив трудоустройства и результатов окончания средней школы, доступа к жилью и паркам до интернет-грамотности и чувства удовлетворения и одиночества. В опросе рассматривалось 16 городов, в каждом из которых проживает более 100 000 человек.

Данные собирались до 2021 года, и Ришон-ле-Цион превзошел средний показатель по стране по 35 показателям. Город, расположенный в столичном районе Тель-Авива и основанный российскими репатриантами в 1882 году, лидировал по уровню удовлетворенности домами и жилой площадью в целом, а также имел самые высокие баллы по шансам на продвижение по службе. Город также получил самые низкие оценки с точки зрения чувства депрессии и изоляции.

Другие города, набравшие особенно высокие баллы по всему спектру показателей качества жизни, включали Петах-Тикву, лидировавшую по чистоте жилых районов; Нетанию — по низкой стоимости жилищных услуг; и Ашкелон — второе место по общей удовлетворенности жизнью.

Жители Реховота, например, удовлетворены своим доходом и доверяют системе здравоохранения, в то время как в Рамат-Гане самый низкий уровень долгосрочной безработицы, самое высокое доверие к правовой системе и наибольшее использование государственных онлайн-услуг. Кфар-Саба имеет самый высокий средний доход и самый низкий процент домохозяйств, которые платят более 30% своей чистой месячной заработной платы за жилье.

Тель-Авив-Яффо занял первое место по критериям, связанным с занятостью. Но крупнейший мегаполис Израиля оказался ниже по показателям, связанным с жильем. Сегодня в городе самая высокая средняя цена на квартиру в стране — чуть менее 3 миллионов шекелей (880 000 долларов США), а в 2021 году, когда собирались данные, город был назван самым дорогим в мире.

Хайфа оказалась в середине рейтинга городов, а самое низкое качество жизни было обнаружено (в порядке убывания) в Бней-Браке, Беэр-Шеве, Ашдоде, Холоне, Иерусалиме и Бат-Яме. Общий рейтинг Иерусалима был снижен из-за уровня занятости и процента подростков, окончивших среднюю школу.

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