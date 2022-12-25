Скандал вокруг мэра Кфар-Касема набирает обороты

Мэр Кфар-Касем Адель Бадир сегодня утром прокомментировал свое участие в похоронах террориста, совершившего теракт в городе. Его поступок вызвал широкий резонанс среди общественности.

В интервью сети Kan он заявил, что полиции Израиля было известно о его участии в похоронах и что его визит не означает поддержку поступка, совершенного террористом. Он лишь хотел поддержать его семью.

«Семья не имеет никакого отношения к этому инциденту, — сказал Бадир. — Они не верят, что это произошло».

Председатель ШАС Арье Дери осудил участие мэра Кфар-Касема в похоронах террориста, совершившего теракт в городе.

«Сложно поверить в такое! Вместо того, чтобы осудить учиненный в его городе террор и потребовать безопасности для раненых, мэр Государства Израиль решил участвовать в похоронах проклятого террориста, который жестоко напал на полицейских во время их деятельности в городе. Стыд и позор», — сказал Дери.

Назначенный депутатом Кнессета министр наследия раввин Амихай Элиягу таеже прокомментировал участие мэра в похоронах террориста.

«Мэр, приехавший на похороны террориста, должен быть отстранен от должности. Мэр не может поддерживать террористов и продолжать представлять Государство Израиль. Мы работаем над законопроектами, которые не позволят сторонникам терроризма получать поддержку от государства. Время пришло», — сказал он.

Напомним, что СМИ сообщили рано утром, что мэр Кафр-Кассема Адель Бадир в субботу вечером принял участие в похоронах террориста, совершившего теракт в городе в ночь на четверг.

В похоронах участвовало несколько десятков жителей, присутствие на которых было ограниченным и заранее согласовывалось с полицией.

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