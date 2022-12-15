Опрос показал, сколько палестинцев поддерживают формирование новых вооруженных группировок в Иудее и Самарии

Согласно новому опросу, 72% палестинцев поддерживают создание дополнительных вооруженных групп в Иудее и Самарии, подобных террористической группировке «Логово льва», которая действует против Израиля.

Опрос, проведенный палестинским социологом Халилом Шикаки и его Палестинским центром политических и обзорных исследований (PCPSR), был опубликован во вторник, когда Иудея и Самария завершают один из самых смертоносных лет со времен Второй интифады.

ЦАХАЛ значительно активизировал свою деятельность в регионе в ответ на волну палестинского террора в начале года, унесшую жизни 27 израильских гражданских лиц и иностранцев.

Операция ЦАХАЛа в основном была сосредоточена на севере региона, где, как считается, Палестинская администрация потеряла контроль из-за появления вооруженных групп, таких как базирующаяся в Шхеме «Логово льва» .

Вооруженная группировка взяла на себя ответственность за большинство обстрелов в районе Шхема с тех пор, как она была сформирована в августе членами различных террористических групп, в том числе людьми, ранее связанными с Бригадой мучеников Аль-Аксы и Палестинским исламским джихадом.

Явное большинство респондентов заявили PCPSR, что они поддерживают формирование вооруженных групп, которые не подчиняются приказам ПА и не входят в состав сил безопасности ПА. Эту концепцию поддержали 84% палестинских респондентов в Газе, а в Иудее и Самарии ее поддержали 65%.

Участников опроса также спросили о новом правительстве Израиля во главе с назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу, которое, как ожидается, станет самым правым в истории страны.

61% респондентов сказали, что следующее правительство будет более экстремальным, чем предыдущее, а 30% ожидают, что его политика будет аналогичной.

Большинство респондентов (64%) ожидают, что следующее правительство выселит палестинские семьи из горячего района Восточного Иерусалима Шейх Джара, а 69% респондентов заявили, что ожидают, что следующее правительство «аннексирует израильские поселения в Иудее и Самарии или в долине реки Иордан».

Поддержка решения о создании двух государств упала до 32% среди палестинских респондентов — на пять процентных пунктов меньше, чем три месяца назад. Десять лет назад этот показатель превышал 50%.

Шестьдесят девять процентов респондентов заявили, что решение о создании двух государств больше невозможно из-за расширения израильских поселений.

На вопрос, какую политику они поддержали бы, чтобы выйти из нынешнего тупика в мирном процессе, 59% поддержали присоединение ПА к большему количеству международных организаций, 55% поддержали возвращение к вооруженному сопротивлению Израилю, 51% поддержали обращение к ненасильственному сопротивлению, 48% поддержали роспуск ПА, а 27% поддержали отказ от решения о создании двух государств и принятие решения о создании одного государства для палестинцев и израильтян.

Три месяца назад 48% поддержали возвращение к насильственному сопротивлению Израилю.

Читайте также: Бен-Гвир раскритиковал Бар-Лева из-за бюджета полиции.