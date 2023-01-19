Опрос: сколько израильтян против нахождения Дери на посту министра

Профессор Камилла Фокс провела опрос и выяснила, что после решения Верховного суда 67% населения считают, что председатель ШАС Арье Дери не может занимать пост министра, по сравнению с 21%, которые полагают, что он может оставаться на своем посту.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Среди избирателей «Ликуда» 59% считают, что Дери не достоин занимать пост министра, и только 26% считают, что он достоин. Согласно данным, 63% выступили бы против решения Верховного суда против 20%, выразивших поддержку. Среди избирателей «Ликуда» цифры очень похожи ‒ 55% против 26% за.

50% опрошенных ответили, что, по их мнению, дисквалификация Дери была произведена по деловым и юридическим соображениям, против 30%, которые считают, что это было сделано из желания навредить реформе судебной системы. Среди избирателей «Ликуда» мнения разделились ‒ 43% считают, что это было сделано из деловых соображений против 41% из желания навредить реформе.

Выяснилось также, что между сторонниками и противниками реформы судебной системы существует равенство в 36%.

62% респондентов заявили, что не будут участвовать в акции протеста против нового правительства Биньямина Нетаниягу и анонсированных Яривом Левином судебных рефорт по сравнению с 19%, которые заявили, что примут участие. Среди избирателей «Ликуда» результаты однозначны — 90% заявили, что не будут участвовать в акции протеста.

Ранее мы рассказывали, какую новую должность могут предложить Дери.

«Курсор» также сообщал, что Эрдан раскритиковал данные ООН о потерях израильтян в результате терактов в ПА.

Помимо этого появились новые подробности разговора министров Израиля и Украины.