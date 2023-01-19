Сложный и рискованный шаг: какую новую должность могут предложить Дери

Поскольку главе ШАС запрещено быть министром и он отказывается быть пониженным до спикера Кнессета, некоторые члены кабинета призывают Нетаниягу дать ему неоднозначную работу.

Некоторые министры в правительстве начали объединяться, требуя от премьер-министра Биньямина Нетаниягу назначить лидера партии ШАС Арье Дери заместителем премьер-министра после того, как вчера Верховный суд отстранил Дери от должности министра из-за его неоднократных судимостей.

Однако, его реализация такого плана будет сложной и рискованной, поскольку может закончиться дисквалификацией Дери даже в качестве члена Кнессета.

Роль заместителя премьер-министра была создана в 2020 году Нетанииягу и Бени Ганцем для их недолговечного правительства с разделением власти, а также использовалась последующим правительством Нафтали Беннета и Яира Лапида. Нетаниягу и его новое бескомпромиссное правительство пообещали отказаться от должности заместителя премьер-министра, утверждая, что должен быть только один национальный лидер.

12 канал сообщает, что Нетаниягу действительно не в восторге от перспективы назначения Дери на должность, которую он стремился полностью отменить, но у него мало вариантов, поскольку Дери отказывается быть спикером Кнессета, требуя должности более высокого уровня.

Для назначения Дери заместителем премьер-министра правительство должно вынести вотум недоверия самому себе и сформировать новое правительство с разделением власти. Однако, поскольку Верховный суд никогда не выносил решения о том, может ли быть назначен на эту роль осужденный по уголовным делам, этот вопрос, скорее всего, будет рассматриваться судьями.

Новостной сайт Kipa цитирует неназванного депутата «Ликуда», возражающего против этой идеи: «Мы сделаем все, чтобы вернуть Дери за стол правительства. Но дать Дери [роль] альтернативного премьер-министра не получится. Мы не вернемся к временам двух премьер-министров. В Государстве Израиль есть только один премьер-министр, и его зовут Биньямин Нетаниягу».

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