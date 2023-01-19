Разговор министров Израиля и Украины: появились новые подробности

Журналисты поделились новыми деталями телефонной беседы, состоявшейся 19 января между министрами иностранных дел Израиля и Украины, Эли Коэном и Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает Israel Hayom.

Известно, что Коэн сказал, что политика Израиля по осуждению российского вторжения, которая была в прошлом, не изменилась. Он проинформировал своего украинского коллегу о возвращении посольства Израиля в Киеве к полноценной работе в течение 60 дней.

Во время войны посольство переехало во Львов, а в июне часть консульских служб вернулась в Киев. Коэн также пообещал продолжить гуманитарную помощь с упором на восстановление энергетической инфраструктуры и призвал своих коллег к сотрудничеству в борьбе со КСИР.

Утверждается, что в начале беседы министр иностранных дел Коэн выразил глубочайшие соболезнования в связи с произошедшей вчера в Киевской области катастрофой, в результате которой погибли министр внутренних дел Украины, другие чиновники и несколько детей. На фоне того, что иранское оружие убивает ни в чем не повинных граждан Украины, министр Коэн предложил своему украинскому коллеге присоединиться к борьбе против КСИР таким образом, чтобы это побудило европейские страны объявить их террористической организацией.

Помимо этого он пообещал, что Израиль продолжит поддерживать украинский народ гуманитарной помощью, строительством и восстановлением инфраструктуры в области водоснабжения, энергетики, медицинского оборудования и продолжит обучение сотен специалистов по управлению чрезвычайными ситуациями и травматологической помощи.

Министр иностранных дел Коэн сообщил своему коллеге, что только в прошлом месяце Израиль доставил генераторы в город Херсон, и что посольство Израиля в Киеве создало «точку устойчивости» в центре Киева, чтобы помочь жителям города, которые сталкиваются с многочисленными перебои в подаче электроэнергии.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу поговорил с премьер-министром Великобритании и советником США по нацбезопасности.