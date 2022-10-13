Опубликовано видео нападения дикого кабана на девочку-подростка в Хайфе

«Она стояла у него на пути, и ей некуда было бежать», — говорит отец 14-летней девочки после того, как животное бросилось на нее.

В среду дикий кабан напал и ранил девочку-подростка в северном городе Хайфа.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как кабан выбегает из переулка к 14-летнему подростку и еще одной девочке, когда они проходят мимо магазина мороженого на улице.

חזיר תוקף צעירה מוקדש באהבה לראשת העיר הכושלת בחיפה, שהביאה בזמן כהונתה למחדל החזירים בכרמלhttps://t.co/UZigCiV4ws pic.twitter.com/dKMW5PlFNk — חדשות בזמן (@udimiz) October 12, 2022

Инцидент произошел из-за того, что дикие кабаны в последние несколько лет вели себя все более нагло в Хайфе и близлежащем районе Кармель, при этом несколько человек получили ранения в результате нападений. Блокировки из-за коронавируса, которые привели к сокращению общественной жизни и передвижения, наряду с запретом в 2019 году на выбраковку кабанов в Хайфе, привели к увеличению вторжения животных.

Ранее мы писали, что дикий кабан набросился на 14-летнюю девочку возле кафе-мороженого и слегка ранил ее. Подробности.

Кроме того, странное происшествие в Хайфе: жительница города, вошедшая в свой дом, обнаружила в одной из комнат кабана.

Еще мы писали, что в Южной Африке произошел чудовищный случай, когда носорогу без наркоза и анестезии вырезали рог браконьеры. Однако нашлись неравнодушные люди, которые спасли животное.