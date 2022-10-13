Опубликовано видео нападения дикого кабана на девочку-подростка в Хайфе

В среду дикий кабан напал и ранил девочку-подростка в северном городе Хайфа.
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как кабан выбегает из переулка к 14-летнему подростку и еще одной девочке, когда они проходят мимо магазина мороженого на улице.
Инцидент произошел из-за того, что дикие кабаны в последние несколько лет вели себя все более нагло в Хайфе и близлежащем районе Кармель, при этом несколько человек получили ранения в результате нападений. Блокировки из-за коронавируса, которые привели к сокращению общественной жизни и передвижения, наряду с запретом в 2019 году на выбраковку кабанов в Хайфе, привели к увеличению вторжения животных.
Ранее мы писали, что дикий кабан набросился на 14-летнюю девочку возле кафе-мороженого и слегка ранил ее. Подробности.
Кроме того, странное происшествие в Хайфе: жительница города, вошедшая в свой дом, обнаружила в одной из комнат кабана.
Еще мы писали, что в Южной Африке произошел чудовищный случай, когда носорогу без наркоза и анестезии вырезали рог браконьеры. Однако нашлись неравнодушные люди, которые спасли животное.