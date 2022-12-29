Опубликовано видео ожесточенного столкновения между депутатом и активистом у здания Кнессета

Сегодня у здания Кнессета произошло ожесточенное столкновение между депутатом Боазом Топоровским (Еш Атид) и правым активистом Моше Мироном.
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Момент, который едва не перерос в драку, попал на видео.
Сегодня у здания Кнессета произошло ожесточенное столкновение между депутатом Боазом Топоровским (Еш Атид) и правым активистом Моше Мироном.
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