Опубликовано видео ожесточенного столкновения между депутатом и активистом у здания Кнессета

13:50, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Момент, который едва не перерос в драку, попал на видео.

Сегодня у здания Кнессета произошло ожесточенное столкновение между депутатом Боазом Топоровским (Еш Атид) и правым активистом Моше Мироном. 

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