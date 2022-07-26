Опубликовано видео с моментом взрыва дома террориста, совершившего теракт в Ариэле

Спустя четыре месяца: взорван дом одного из террористов, совершивших теракт в Ариэле в апреле. В сети показали видеозапись.

Сегодня утром во вторник ЦАХАЛ взорвал дом одного из террористов, совершивших теракт в Ариэле в апреле этого года. В результате нападения был убит охранник Вячеслав Голев, который дежурил на блокпосту у въезда в Ариэль. Он собственным телом заслонил невесту от пуль террористов, приняв весь удар на себя.

Обвинительное заключение было предъявлено в начале июня в отношении двоих арабов: Яхья Мара, 19 лет; и Юсуф Самиха Аси, 20 лет. Согласно тому, что в нем написано, террористы решили совершить теракт после того, как услышали сообщения о столкновениях между палестинцами и ЦАХАЛом.

תיעוד הריסת אחד מבתי המחבלים מאריאל על ידי צה"ל הבוקר:@Doron_Kadosh pic.twitter.com/rdwMjbctem — גלצ (@GLZRadio) July 26, 2022

Напомним, что жертвой теракта стал 23-летний житель Бейт Шемеша Вячеслав Голев. Он из религиозной семьи. До этого он учился в Ариэле. У Вячеслава остались родители и 7 братьев и сестер. Охранница Виктория Флигельман, жительница Ашкелона, которую он спас ценой своей жизни, проживала с ним на съемной квартире в Ариэле.

Напомним, что полиция сообщила во вторник утром, что 16-летний палестинский подросток сгорел заживо в результате пожара, вспыхнувшего ночью в лагере беженцев Шуафат в восточном Иерусалиме.

Еще Курсор писал, что прокуратура предъявила обвинение пяти гражданам, мешавшим прокладке трамвайных путей.