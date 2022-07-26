В Иерусалиме 16-летний араб сгорел заживо

Силы полиции и пограничники срочно доставили мальчика, который находился в критическом состоянии, в ближайшую больницу, но его не смогли спасти.

Израильская полиция сообщила во вторник утром, что 16-летний палестинский подросток сгорел заживо в результате пожара, вспыхнувшего ночью в лагере беженцев Шуафат в восточном Иерусалиме.

Силы полиции и пограничной полиции срочно доставили мальчика, который находился в критическом состоянии, в ближайшую больницу, в то время как аварийно-спасательные службы работали над тушением пожара.

От полученных ранений подросток скончался в больнице. Полиция начала расследование инцидента.

A 16-year-old Palestinian teen burned to death in a fire that broke out overnight in the Shuafat refugee camp in east Jerusalem. Israel Police opened an investigation into the incident.#Israel | #Firehttps://t.co/FW1AuoWaiv — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 26, 2022

Напомним, что в ЦАХАЛе сообщили, что в понедельник, 25 июля, вечером был предотвращен теракт в Гуш-Эционе рядом с поселением Мигдаль-Оз. Палестинский араб решил бросить коктейль Молотова в кусты. Когда начался пожар, он начал ждать, чтобы пришли солдаты. Предполагается, он хотел напасть на них.

Кроме того, Курсор сообщал, что полиция случайно нашла наркоторговца, когда искала виновника трагического ДТП. Его остановили в городе Тира. При осмотре его машины полицейские обнаружили 20 порций кокаина, расфасованных по пакетикам.

Еще Курсор писал, что прокуратура предъявила обвинение пяти гражданам, мешавшим прокладке трамвайных путей.