Опубликовано видео задержания террориста, открывшего стрельбу в Бейт-Эле

Операция ЦАХАЛа под прикрытием по задержанию второго стрелка из Бейт-Эля попала на видео, первый был ликвидирован сразу, а оружие террористов обнаружили ранее.

Силы безопасности 15 октября задержали второго террориста, виновного в стрельбе в Бейт-Эле. Первый был ликвидирован сразу после теракта.

Солдаты ЦАХАЛа провели операцию под прикрытием по задержанию стрелка из Бейт-Эля.

Видео задержания представлено ниже.

תיעוד: מעצר המחבל השני שביצע את הפיגוע בבית-אל על ידי מסתערבי מג»ב@ela1949 (צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/O9A6qCniIk — כאן חדשות (@kann_news) October 16, 2022

В связи с обострившейся ситуацией возле Бейт-Эля, где после одного теракта со стрельбой последовал следующий, ЦАХАЛ предупредил о необходимости соблюдать меры безопасности.

Ранее Курсор информировал о задержании второго террориста, обстрелявшего поселение Бейт-Эль. Во время происшествия был ранен 25-летний местный житель. Пуля попала в мужчину, когда он находился в сукке во дворе своего дома. Его госпитализировали в больницу, состояние пострадвшего медики оценили как легкое.

Также наш сайт писал о новом теракте возле Бейт-Эля: тяжело ранен местный житель. Ночью произошел огнестрельный теракт, в результате которого тяжело ранен еврей. Было несколько террористов, которые скрыли с места происшествия.

Кроме того, мы сообщали, что в Негеве во время перестрелки ранили 27-летнего мужчину. Мужчина получил серьезные огнестрельные ранения во время драки в Негеве. Инцидент на территории города произошел 15 октября.