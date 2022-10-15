ЦАХАЛ задержал второго террориста, обстрелявшего поселение Бейт-Эль

Первый был убит солдатами сразу после теракта, а второго террориста поймали утром.

В субботу, 15 октября, полиция и военнослужащие ЦАХАЛа задержали второго террориста, причастного к обстрелу населенного пункта Бейт-Эль.

Об этом сообщает издание News.walla.

Первый боевик был застрелен израильскими солдатами вскоре после теракта, а второму удалось скрыться с огнестрельным оружием. Во время происшествия был ранен 25-летний метный житель. Пуля попала в мужчину, когда он находился в сукке во дворе своего дома. Его госпитализировали в больницу, состояние пострадвшего медики оценили как легкое.

По имеющейся информации, террористы открыли огонь из палестинского лагеря беженцев Джилазон, расположенного приблизительно в 300 метрах от поселения Бейт-Эль.

«Курсор» писал ранее, что президент Израиля Ицхак Герцог прокомментировал атаку на контрольно-пропускной пункт Шуафат в субботу, 8 октября. Политик призвал общество сплотиться перед угрозой терроризма.

Еще мы писали, что Центральный районный суд приговорил террориста Мухаммада Риша к 21-му году тюремного заключения за убийство Бейтии Лабал, произошедшее в 2020 году в Кфар-Сабе в День памяти.

Напомним, что ШАБАК в сотрудничестве с ЦАХАЛом и израильской полицией арестовали семерых террористов ХАМАС из района Хеврона и Наблуса.