Ощущается острая нехватка: израильтян просят стать донорами крови

В МАДА напомнили, где можно сдать кровь и кто может стать донором.

Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» (МАДА) сообщила о дефиците донорской крови и призвала граждан приходить в пункты сдачи, чтобы пополнить банк и тем самым предотвратить серьезные последствия.

Медики отметили, что нехватка крови может привести к отмене плановых операций, а при чрезвычайной ситуации – к задержке с оказанием срочной помощи пострадавшим. Чтобы пополнить банк, нужно прийти в пункт приема, адреса которых можно увидеть по ссылке или же уточнить по телефону: 03-5300400.

В МАДА отмечают, что донором крови может стать израильтянин, у которого нет простудных заболеваний. Переболевшие коронавирусом граждане могут сдать кровь через семь дней после выздоровления. Привитые израильтяне, находившиеся в контакте с больным, через три дня после контакта должны сделать тест на антиген и получить отрицательный результат. Непривитые граждане могут сдать кровь через 5 дней после контакта с больным при наличии отрицательного результата теста на антиген.

«Курсор» писал ранее, что команды ученых из университетов в Бристоле, Кембридже, Лондоне и правительственного органа, регулирующего донорство крови, NHS Blood and Transplant смогли вырастить красные кровяные тельца (эритроциты) из стволовых клеток.

Еще мы писали, что группа крови влияет на состояние здоровья человека, его образ жизни, и что немаловажно — на стрессоустойчивость.

Напомним, что есть группа крови настолько редкая, что ею обладают менее 50 человек в мире. Научно известный как резус — ноль, его часто называют «золотой кровью» из-за его крайней редкости и ценности для других.