Дезинформация о вакцинах порождает движение «чистой крови»

Движение «чистой крови» (Safe Blood) распространяет антивакцинальные нарративы, сосредоточенные на необоснованных заявлениях о том, что получение крови от людей, которым сделали прививку от коронавируса, «загрязняет» организм.

В закрытых группах в соцсетях скептики вакцин, которые называют себя «чистокровными», пропагандируют насилие в отношении врачей, делающих прививки от коронавируса, наряду с ложными заявлениями о массовой смерти вакцинированных людей.

Об этом сообщает AFP.

Недавно произошел громкий случай с парой из Новой Зеландии, которая стремилась заблокировать операцию на сердце своего младенца на том основании, что любая перелитая кровь могла быть получена от вакцинированного донора. Их позиция побудила новозеландский суд взять ребенка под временную опеку, чтобы разрешить процедуру, но дело стало знаменитым среди скептиков вакцинации во всем мире.

«Подобные случаи распространялись как лесной пожар как на второстепенных, так и на основных новостных сайтах, а затем и в социальных сетях, привлекая внимание к теориям заговора против вакцин», — сказала Кэтрин Уоллес, эпидемиолог и доцент Иллинойского университета в Чикаго.

«За этими заговорами нет абсолютно никакой науки. Если сдать кровь от привитого донора непривитому человеку, человек, которому делают переливание, не становится привитым», — добавил она.

«Донорская кровь от лиц, получивших вакцину от COVID-19, безопасна для переливания. Подобно другим вакцинам… вакцина против COVID-19 предназначена для создания иммунного ответа, помогающего защитить человека от болезни, но сами компоненты вакцины не обнаруживаются в кровотоке», — сказала Джесса Меррилл из Американского Красного Креста.

Движение за «чистую кровь» раскручивает антивакцинные нарративы, сосредоточенные на необоснованных заявлениях о том, что получение крови от людей, которым сделали прививку от коронавируса, «загрязняет» организм.

Члены Safe Blood должны платить первоначальный вступительный взнос в размере 50 евро (54 доллара), а затем по 20 евро каждый последующий год, согласно информации на ее веб-сайте.

«Движение за безопасную кровь абсолютно на 100 процентов основано на дезинформации против вакцин. Как и во всей антивакцинной дезинформации, апеллировать к страхам людей, к сожалению, выгодно», — говорит сказал Уоллес.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в Соединенных Штатах, где более 80% населения получили хотя бы одну прививку от COVID, заявляет, что не требует от сборщиков крови проверять статус вакцинации. Больницы также не имеют возможности информировать пациентов о состоянии донорской крови.

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