Особый режим в Ар-Гило: крупные силы ЦАХАЛа переброшены на место происшествия

В Ар-Гило объявлен особый режим, после того как у забора безопасности были замечены два силуэта, один из них с винтовкой в руках.
Об этом сообщил Телеграм-канал.
К месту возможного проникновения переброшены крупные силы армии.
Ранее Курсор писал о стрельбе в Самарии: командир и рядовой ЦАХАЛа отстранены от должностей. Бойцы открыли огонь по подозреваемым, которые подошли к барьеру безопасности возле палестинской деревни Бака аш-Шаркия. С противоположной стороны подъехал неопознанный автомобиль.
Как сообщал Курсор, после серии терактов в Иудее и Самарии система безопасности поддерживает повышенную боевую готовность на местах. В преддверии праздников система безопасности находится в состоянии повышенной готовности в связи с предупреждениями о террористических атаках — и в то же время готовится к широкомасштабной операции на севере Самарии.
В последние дни на линии соприкосновения началось подкрепление силовиков, которое к праздникам продолжит усиливаться, в основном в общинах и населенных пунктах Иудеи и Самарии.
Ранее Курсор писал, что Армия обороны Израиля установила контрольно-пропускные пункты возле поселения Ариэль, расположенном в Самарии, а также пообещала усилить рейды, чтобы предотвратить дальнейшие возможные попытки терактов.