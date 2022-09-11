Особый режим в Ар-Гило: крупные силы ЦАХАЛа переброшены на место происшествия

ЦАХАЛ сообщил о чрезвычайном происшествии в Ар-Гило. Поступила информация о возможном проникновении через забор безопасности вооруженных людей.

В Ар-Гило объявлен особый режим, после того как у забора безопасности были замечены два силуэта, один из них с винтовкой в руках.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

К месту возможного проникновения переброшены крупные силы армии.

Ранее Курсор писал о стрельбе в Самарии: командир и рядовой ЦАХАЛа отстранены от должностей. Бойцы открыли огонь по подозреваемым, которые подошли к барьеру безопасности возле палестинской деревни Бака аш-Шаркия. С противоположной стороны подъехал неопознанный автомобиль.

Как сообщал Курсор, после серии терактов в Иудее и Самарии система безопасности поддерживает повышенную боевую готовность на местах. В преддверии праздников система безопасности находится в состоянии повышенной готовности в связи с предупреждениями о террористических атаках — и в то же время готовится к широкомасштабной операции на севере Самарии.