Оспа обезьян в Израиле: 85 процентов всех случаев заражения зафиксированы в одном городе

Согласно данным минздрава, большинство из заразившихся – мужчины в возрасте 22-40 лет, лишь 10 процентов из них старше 40. 17% из инфицированных болеют СПИДом.

Более 85 процентов всех случаев заражения оспой обезьян в Израиле зафиксированы в Тель-Авиве.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Израиля.

Так, внутри Израиля зафиксированы уже 102 случая заболевания оспой обезьян. 86 заболевших – жители Тель-Авива. Всего по данным на 25 июля заболевание диагностировано у 121 человека (остальные заразились вирусом за границей).

Также еще 5 человек заболели в Гуш-Дане (район «большого Тель-Авива), еще 4 – в других местах в центре страны (Шарон) 4-в Хайфе, 2- в Иерусалиме и еще один в Беэр-Шеве.

Всего в мире зафиксировано уже 16 500 случаев заболевания оспой обезьян.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что ученые перечислили новые клинические симптомы обезьяньей оспы. Обезьянья оспа, которая начала быстро распространяться по всему миру, вызывает обеспокоенность медиков. В результате недавнего исследования, проведенного британскими учеными, удалось обнаружить новые клинические симптомы этого заболевания.

Также Курсор сообщал, что стало известно, когда поступят первые 5 тысяч вакцин от оспы обезьян. Минздрав сообщил, что в течение нескольких недель готовился к борьбе с распространением оспы обезьян в Израиле и предпринял шаги для обнаружения больных, предотвращения заражения и лечения инфицированных.