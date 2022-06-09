Оспа обезьян: в Израиле обнаружен четвертый случай заражения

Оспа обезьян стремительно распространяется по всему миру и уже добралась до Израиля. В нашей стране сегодня подтвердили четвертый случай инфицирования.

Сегодня стало известно, что мужчина 28 лет, который вернулся из путешествия, был инфицирован оспой обезьян.

После проявления первых симптомов, мужчина прошел обследования в Биологическом институте, где подтвердился диагноз.

Об этом сообщает телеграм-канал Медиа Архив.

Ранее редакция Курсора сообщала, что аналитический центр предвидел вспышку оспы обезьян заболевания и выяснил, кто за ней может стоять.

Кроме того, наш сайт писал, что израильтянам рассказали больше об опасной болезни.

Еще напомним, что министерство здравоохранения рассматривает вопрос о закупке вакцин и лекарств от оспы обезьян, а также готовится наладить ускоренное диагностирование, если число случаев будет расти.