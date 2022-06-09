Оспа обезьян: в Израиле обнаружен четвертый случай заражения

Сегодня стало известно, что мужчина 28 лет, который вернулся из путешествия, был инфицирован оспой обезьян.
После проявления первых симптомов, мужчина прошел обследования в Биологическом институте, где подтвердился диагноз.
Об этом сообщает телеграм-канал Медиа Архив.
Ранее редакция Курсора сообщала, что аналитический центр предвидел вспышку оспы обезьян заболевания и выяснил, кто за ней может стоять.
Кроме того, наш сайт писал, что израильтянам рассказали больше об опасной болезни.
Еще напомним, что министерство здравоохранения рассматривает вопрос о закупке вакцин и лекарств от оспы обезьян, а также готовится наладить ускоренное диагностирование, если число случаев будет расти.