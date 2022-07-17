Остались жена и дети: раскрыта личность полицейского, сбитого арабом возле Раананы

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Новости Израиля, Происшествия
остались жена и дети: раскрыта личность полицейского, сбитого арабом возле раананы 17 июля, 2022
Фото: Miriam Alster/Flash90

Майор Барак Мешулам был насмерть сбит арабом из Рамаллы, который ехал на угнанном автомобиле. Комиссар полиции Коби Шабтай выступил с заявлением.

Офицер полиции, который рано утром в воскресенье был сбит палестинским арабом на шоссе 4 возле перекрестка Раанана, опознан как майор Барак Мешулам.

Комиссар полиции Коби Шабтай сказал: «Сегодня израильская полиция потеряла выдающегося полицейского, который достойно выполнял свою работу в качестве офицера полиции и защитника общества и государства. Мы еще раз видим, что тыл — это фронт для израильской полиции и что наша рутина в борьбе с преступностью может быть очень смертоносной и может привести к жертвам среди наших полицейских».

Шабтай добавил: «Барак, служивший в пограничной полиции, имел большой оперативный опыт. Он был начальником смены в муниципальной полиции Раананы. Всю свою сознательную жизнь он занимался полицейской деятельностью именно из-за правильных мотивов патриотизма и важности защиты граждан страны. В каждом мероприятии и операции он первым бежал вперед и атаковал. В своей роли он служил гражданам города добросовестно, и он был примером инициативности, профессионализма и большой целеустремленности».

«В это трудное время мы помогаем семье Барака, его вдове, детям, родителям и братьям. Мы всегда будем поддерживать и сопровождать их», — заключил он.

Мешулам был сбит 17-летним подростком из Рамаллы на шоссе 4 недалеко от перекрестка Раанана. Его нашли распростертым на пешеходном переходе с другой стороны дороги. Палестинский араб скрылся с места происшествия и через несколько часов был арестован по подозрению в убийстве.

«Курсор» ранее писал, что появилось видео ночной ракетной атаки на Израиль.

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Автор материала:
Ирен Давид
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