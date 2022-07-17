В Рамалле полицейского сбили насмерть, подозреваемый арестован

17-летний палестинец сбил полицейского на угнанной машине, после чего скрылся пешком. В результате поисков полиции с участием вертолета он был задержан.

В Рамалле был сбит полицейский, он сразу погиб. Неизвестный скрылся с места происшествия.

Израильская полиция в воскресенье утром арестовала палестинца, подозреваемого в убийстве полицейского.

17-летний житель Рамаллы предположительно ехал на машине, которую он угнал в районе Тель-Авива. Его преследовала полиция, когда он сбил полицейского на контрольно-пропускном пункте на трассе 4 недалеко от города Раанана.

Дорогу перекрыли в обоих направлениях.

Полиция сообщила, что проводились поиски с помощью полицейского вертолета, и в результате на центральном побережье Израиля был задержан подозреваемый.

Командующий округом, суперинтендант Ави Биттон, заявил, что расследование будет проводиться Специальным отделом по борьбе с преступностью в регионе Шарон и Следственным отделом Центрального округа.

Сообщается, что семье полицейского уже сообщили о несчастье.

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