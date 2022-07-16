Появилось видео ночной ракетной атаки на Израиль

На видео видно, как ракета летит над пляжем и домами мирных израильтян, а затем ее сбивает система «Железный купол».

Этой ночью террористы сектора Газа запустили ракеты в сторону израильских Ашкелона и Лахиш. Несколько ракет упали в открытой местности, другие были сбиты «Железным Куполом». И вот в сети появилось видео, на котором можно увидеть одну из этих ракет.

Ролик показали на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Лапид и Ганц решили не церемониться с террористами, и нанесли ответный удар по пустырям и дюнам.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что израильские чиновники считают, что ночное столкновение в Газе не приведет к эскалации конфликта.

Кроме того, Курсор писал, что ХАМАС обвинил Израиль в запугивании невинных людей.

Еще напомним, что ЦАХАЛ нанес удары по Газе в ответ на ночной ракетный обстрел.