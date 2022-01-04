Отец майора Хена Фогеля рассказал подробности из жизни своего сына

Ярон Фогель, отец 27-летнего майора Хена Фогеля, который погиб при трагических обстоятельствах в результате крушения вертолета, в интервью 7 каналу рассказал о своем сыне: «Только в субботу мы говорили о снах Хена. Он был симпатичным мальчиком. Умным и общительным мальчиком. Он был пилотом, и ему приходилось держать в руках оружие. Но он всегда избегал держать в руке пистолет».

Об этом сообщает новостное издание «7 канал Израиль».

По словам отца, благодаря любви Хена к Земле Израиля, семья вернулась сюда: «Он вырос здесь, в Хайфе. Потом мы уехали в Канаду на два года, и он так скучал по стране, что через год вернулся в Израиль. Моя жена получила предложение остаться в Канаде, но поскольку Хен сказал, что любит Израиль и хочет вернуться, то и мы последовали за ним. Хен — тот, кто вернул нас в Израиль».

Погибший 27-летний Хен Фогель посмертно получил повышение от звания капитана до звания майора.

Второй погибший — 38-летний подполковник Эрез Шахьяни был заместителем командира базы «Рамат Давиде». Он оставил после себя жену и троих детей.

Похороны Эреза Шахьяни состоятся сегодня в 16:00 на кладбище в Мисгаве. Похороны Хена Фогеля пройдут в 14:00 на кладбище в Хайфе.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в ВВС Израиля прокомментировали крушение вертолета.

Амир Лазар заявил, что никаких сообщений о крушении от вертолета не поступало.

Кроме того, недавно стало известно о новых подробностях крушения вертолета ВВС ЦАХАЛа.

В сети появилась новая информация и видеоматериалы инцидента.

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