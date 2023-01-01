Отец Смотрича рассказал, почему его сын получил пост министра финансов

Раввин Хаим Йерухам Смотрич считает, что следующее правительство должно быть успешным. Для этого он посоветовал избегать осуждения тех, кто пытается вставлять палки в колеса.

Раввин Хаим Йерухам Смотрич, отец нового министра финансов Бецалеля Смотрича, в воскресенье принимал участие в церемонии смены министров.

Об этом сообщает Аруц Шева.

Отец нового министра финансов обратился тем, кто удивлен, что глава партии религиозных сионистов занимает такой значительный пост. «Почему бы и нет? Если Бецалель получил такое количество мандатов, то это заслуженно. Он талантлив, и он сделает это с божьей помощью».

Раввин Хаим Йерухам Смотрич считает, что следующее правительство должно быть успешным. «Я не публичный человек. Я хочу надеяться, что работа ради неба преодолеет все остальное. Нет никаких причин, по которым они не преуспеют с помощью благословенного Бога».

По его словам, его сыну следует избегать осуждения тех, кто пытается вставлять палки в колеса. «Я воспитывал всех студентов и детей на пути вежливости. Есть способ гордиться им и ходить прямо. Испытывать себя всегда правильно. Восхищаться другими? Это неправильно».

Он также рассказал, что сын не советуется с ним в принятии решений: «Бецалель во много раз превосходит меня в плане публичности. Я тот, кто с ним советуется. Когда возникает важный вопрос, мы вместе его проясняем».

Ранеет Курсор писал, что депутат от Ликуда Дани Данон раскритиковал одно из министерских назначений.

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