Отец Смотрича рассказал, почему его сын получил пост министра финансов

Раввин Хаим Йерухам Смотрич, отец нового министра финансов Бецалеля Смотрича, в воскресенье принимал участие в церемонии смены министров.
Об этом сообщает Аруц Шева.
Отец нового министра финансов обратился тем, кто удивлен, что глава партии религиозных сионистов занимает такой значительный пост. «Почему бы и нет? Если Бецалель получил такое количество мандатов, то это заслуженно. Он талантлив, и он сделает это с божьей помощью».
Раввин Хаим Йерухам Смотрич считает, что следующее правительство должно быть успешным. «Я не публичный человек. Я хочу надеяться, что работа ради неба преодолеет все остальное. Нет никаких причин, по которым они не преуспеют с помощью благословенного Бога».
По его словам, его сыну следует избегать осуждения тех, кто пытается вставлять палки в колеса. «Я воспитывал всех студентов и детей на пути вежливости. Есть способ гордиться им и ходить прямо. Испытывать себя всегда правильно. Восхищаться другими? Это неправильно».
Он также рассказал, что сын не советуется с ним в принятии решений: «Бецалель во много раз превосходит меня в плане публичности. Я тот, кто с ним советуется. Когда возникает важный вопрос, мы вместе его проясняем».
Ранеет Курсор писал, что депутат от Ликуда Дани Данон раскритиковал одно из министерских назначений.
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