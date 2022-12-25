Отговорки не интересны: в Кнессете добиваются отстранения мэра Кфар-Касема

Депутат Кнессета Ханох Милбицкий (Ликуд) прокомментировал решение мэра Кфар-Касема присутствовать на похоронах террориста, пытавшегося убить полицейского.

Об этом сообщает Аруц Шева.

Мильбицкий отверг попытки мэра Кфар-Касема объяснить, что он присутствовал на похоронах с целью поддержания порядка и он только поддерживал семью. «С их точки зрения никогда не бывает ясно, и скоро будут отговорки, что сопротивление оккупации — это не терроризм, но меня эти отговорки не интересуют.

На прошлой неделе депутат от Ликуда представил законопроект, направленный на то, чтобы сторонники терроризма не могли занимать выборные должности в местных органах власти.

«Регламент, который позволяет отстранить кого-либо от участия в выборах на основании выражения поддержки терроризма или оппозиции Израилю как еврейскому и демократическому государству, существует в Кнессете и не существует в местных органах власти. В результате мы видим на многих выборных должностях людей, которые очень открыто поддерживают терроризм».

Ханох Милбицкий заявил: «Мэр Кфар-Касема не является ни первым, ни вторым. До него мы видели заявления мэра Умм-эль-Фахма и членов совета, которые открыто поддерживали терроризм. Мы решили, что одной из вещей, которые мы сделаем в этом Кнессете, будет представление законопроекта, по которому избранное должностное лицо не имеет права поддерживать терроризм. Это немыслимо».

Ранее Курсор информировал, что скандал вокруг мэра Кфар-Касема набирает обороты.