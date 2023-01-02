«Открыть ответный огонь»: Нетаниягу выступил с призывом к Ликуду

Начав свое первое заседание фракции после возвращения на место премьер-министра, лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаниягу попросил законодателей проявить терпение в отношении нерешенных вопросов некоторых назначений, заявив, что завершение внутреннего распределения ролей в партии займет еще несколько дней.

Он также резко напал на предыдущее правительство, заявив, что обнаружил «серию неудач и пренебрежений в ряде областей», включая бездействие в отношении роста стоимости жизни и дипломатических усилий палестинцев в ООН.

Он также сказал, что его новое правительство подвергается «скоординированной и хорошо смазанной атаке», и призвал депутатов «Ликуда» «внести свой вклад в борьбу с этим подстрекательством и открыть ответный огонь».

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