Открытие красной линии метротрамвая в Тель-Авиве перенесут: чем это обусловлено

С большой долей вероятности запланированное на ноябрь открытие красной линии метротрамвая в Тель-Авиве отложат до 2023 года.

По информации госкомпании НЕТА, подчиненной министерства транспорта и ответственной за строительство линии, перенес обусловлен неисправностью в системе безопасности метротрамвая. Из-за этого некоторые пробные рейсы сталкивались с внезапными остановками.

Об этом сообщает Haaretz.

Чтобы решить эту проблему, обратились к специалистам французской компании Alstom, разработавшей систему безопасности.

«Отсрочка может варьироваться от недель до нескольких месяцев и, возможно, до марта следующего года», – утверждают в НЕТА.

Госкомпания пока что не опубликовала официальное объявление, потому что минтранс требует указать конкретную дату запуска.

«Мы не публиковали сообщения о переносе, потому что министерство транспорта хочет, чтобы мы сначала закончили работу по решению проблемы с Alstom, потом еще раз проанализировали графики и пришли с чем-то конкретным», – сказано в сообщении.

Отметим, что строить красную линию метротрамвая начали еще в 2009 году и с того времени на нее потратили 18 миллиардов шекелей. Запустить ее планировали в 2013 году, но по разным причинам сроки переносили. Она пройдет от центрального автовокзала в Петах-Тике до центра Бат-Яма через Бней-Брак, Рамат-Ган и Тель-Авив-Яффо. Общая протяженность путей составит 24 километра, среди которых половина находится в тоннеле.

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