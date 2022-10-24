Отношение немцев к израильтянам ухудшилось — соцопрос

Отношение немцев к Государству Израиль становится все менее благосклонным.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования под названием «Германия и Израиль сегодня: между связью и отчуждением», проведенного по заказу некоммерческого фонда Bertelsmann Foundation: в Германии — компанией New Strategic Research gmbh, в Израиле — компанией Wave Research.
Так, из 1271 опрошенного немца 46% положительно относятся к Израилю, а 34% — отрицательно, в то время как среди 1372 израильтян, опрошенных в ходе исследования, 63% ответили, что они положительно относятся к Германии, и только 19% думают об этой стране отрицательно.
Также, согласно данным социологов, израильтяне разделились во мнениях относительно того, влияет ли Холокост на отношения между израильтянами и немцами: 48% ответили, что да, а 42% заявили, что влияние незначительно или вообще отсутствует. При этом 60% израильтян отвергают идею о том, что прошлое нужно оставить позади, и только 14% говорят, что пора двигаться дальше.
В Германии же 49% опрошенных считают, что прошлое осталось в прошлом, и только 33% выступают против такого суждения.
В обеих странах опрошенных спросили, считают ли они, что Германия несет особую ответственность перед еврейским народом. В Израиле 58% респондентов сказали, что так и должно быть, в то время как в Германии с этим согласились только 35%.
Исследование показало, что только 27% немцев считают, что Германия должна нести ответственность за Государство Израиль, в то время как 57% израильтян ответили, что она должна.
Как сообщал Курсор, в сентябре Германия объявила о дополнительных выплатах жертвам Холокоста.
Также Курсор информировал о том, что правительство Германии сожалеет, что члены семей погибших в Мюнхене израильских спортсменов отказались приезжать на церемонию памяти.