Отношение немцев к израильтянам ухудшилось — соцопрос

Отношение немцев к Государству Израиль становится все менее благосклонным.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования под названием «Германия и Израиль сегодня: между связью и отчуждением», проведенного по заказу некоммерческого фонда Bertelsmann Foundation: в Германии — компанией New Strategic Research gmbh, в Израиле — компанией Wave Research.

Так, из 1271 опрошенного немца 46% положительно относятся к Израилю, а 34% — отрицательно, в то время как среди 1372 израильтян, опрошенных в ходе исследования, 63% ответили, что они положительно относятся к Германии, и только 19% думают об этой стране отрицательно.