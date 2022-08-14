Бойкот открытия мемориала в Мюнхене: Германия прокомментировала решение семей погибших спортсменов

Правительство Германии сожалеет, что члены семей погибших в Мюнхене израильских спортсменов отказываются приезжать на церемонию памяти, но все еще надеется урегулировать вопрос.

В пятницу Германия выразила сожаление, что семьи израильских спортсменов, убитых на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, планируют бойкотировать церемонию открытия мемориала, посвященного 50-й годовщине массового убийства.

«Конечно, мы очень сожалеем о решении родственников отменить свое участие в мероприятии», — сказал пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебестрейт.

Тем не менее правительство еще надеется, что родственники смогут посетить мемориальное мероприятие 5 сентября, возможно, будет найдено какое-то решение.

Родственники погибших объявили 11 августа, что отказываются присутствовать на мемориальной церемонии из-за разногласий с Германией по поводу суммы компенсации, назвав предложенную сумму «оскорблением».

Германия уже проводила выплаты компенсаций семьям жертв в 1972 и 2012 годах в размере около 5 миллионов евро, но немецкие СМИ сообщили, что родственники требуют «значительно больше». И хотя правительство готово удвоить эту сумму, стороны не пришли к соглашению.

«В Германии должны понять, что они должны платить в соответствии с международными стандартами», — сказала Илана Романо, мать тяжелоатлета Йосефа Романо, убитого во время нападения.

Также сообщается, что по двум другим спорным вопросам Германия согласилась на требования семей: принести извинения за некорректное отношение к теракту, чего она до сих пор не сделала, и открыть запечатанные архивы, содержащие конфиденциальную информацию о теракте.

«Курсор» писал, что разгорелся скандал с открытием мемориала погибшим израильским спортсменам в Мюнхене.

Ранее сайт сообщал, что правительство Германии выплатит компенсацию семьям жертв мюнхенской резни 1972 года.